Vidal deixa o Flamengo e assina com o Athletico

O meio-campo Vidal, atualmente no Flamengo, vai jogar pelo Athletico Paranaense. O jogador vai rescindir seu contrato com o Rubro-Negro carioca e assinar com o clube do sul do Brasil até o final da temporada.

Na manhã desta segunda-feira (10) o jogador e seu empresário estiveram no Ninho do Urubu para tratar da rescisão com o Flamengo. Na parte da tarde, ele acertou os últimos detalhes com o Furacão e deve comparecer ao CT do Caju ainda nesta semana para realizar exames médicos e assinar o contrato.

Apesar de chegar atraindo grande expectativa, Vidal não teve grande destaque em sua passagem no Rio de Janeiro. Ele fez 51 partidas com a camisa do Flamengo, marcando dois gols e vendendo dois títulos, sem grande destaque. A última partida do atleta foi no dia 8 de junho, contra o Racing.

No Furacão, Vidal poderá atuar no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Na Copa do Brasil, como já entrou em campo pelo Flamengo, não poderá mais atuar. Vale lembrar o Athletico enfrenta justamente o Flamengo nesta quarta, na Arena da Baixada, pelas quartas de final da competição.