Uefa e Conmebol lançam torneio entre campeões continentais

Independente Del Valle-EQU e Sevilla-ESP irão se enfrentar na primeira edição do Desafio de Clubes. Trata-se de um novo torneio que será organizado em conjunto por Uefa e Conmebol e terá a sua primeira edição em 2023.

A competição vai reunir o campeão da Liga Europa e o vencedor da Sul-Americana. Nesta temporada, a final será realizada entre equatorianos e espanhóis.

Não é de hoje que as duas entidades vêm estreitando laços e organizando torneios em conjunto. A Finalíssima, disputa entre os campeões da Copa América e Eurocopa, foi realizada no ano passado e a Argentina ergueu a taça pela primeira vez.

Sevilla e Independiente Del Valle duelam no próximo dia 17 de julho. A partida será realizada no estádio Ramon Sanchez Pizjuan, casa do clube espanhol. A final será em jogo único e em caso de empate no tempo normal a decisão vai para os pênaltis.