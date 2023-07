Botafogo confirma favoritismo e vence o Vasco em casa

Duas das principais equipes do Rio se encontraram na tarde deste domingo (02/07) para disputarem a 13° rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, líder do torneio até o momento, recebeu o Vasco da Gama no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e saiu vitorioso mais uma vez.

A partida terminou em 2 a 0 para o time treinado por Cláudio Caçapa, interino que assumiu o Fogão depois que Luis Castro deixou a equipe na última sexta (30/06). Com isso, o time segue na liderança do torneio, com 33 pontos. Já o Cruz-maltino segue na zona de rebaixamento, com 9 pontos.

O primeiro tempo viu um Vasco mais focado na defesa. Com isso, o Botafogo aproveitou para ganhar destaque no jogo. Mesmo assim, o primeiro gol só veio no segundo tempo, aos 8 minutos, com um ponto de Luís Henrique. Mesmo com o gol, o Vasco foi se soltando mais no segundo tempo, e chegou a ter chances de gol.

Apesar disso, o empate não veio. Já o segundo gol da Estrela Solitária veio, e na reta final de partida, aos 50 minutos do segundo tempo. Durante os acréscimos, o camisa 27, Carlos Alberto, avançou a bola pelo lado esquerdo para balançar as redes pela segunda vez no jogo. Na temporada, foi seu primeiro ponto.

O próximo confronto do Botafogo é contra o Gremio, na casa do rival, no domingo que vem (09/07), às 18h30. Já o próximo desafio do Vasco é na véspera, no sábado (08/07) às 18h30,contra o Cruzeiro.