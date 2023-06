Fluminense acerta retorno do atacante Yony González

Velho conhecido da torcida tricolor, o atacante colombiano Yony González está voltando para o Fluminense. Com 28 anos de idade, o atleta estava atuando no Portimonense, de Portugal, e chega sem custos ao time carioca.

No Fluminense, González vai reencontrar Fernando Diniz, que o comandou por boa parte do ano de 2019 no Tricolor. O técnico, inclusive, aprovou a contratação do atacante.

Leia mais

➢ Botafogo oficializa saída de Luís Castro

➢ 'Menino Gui' visita CT do Vasco após alta hospitalar

Na sua primeira passagem pelo clube, Yony atuou em 62 partidas, fazendo 17 gols e dando nove assistências.

A saída do atacante, na época, no entanto, não foi das mais simples. Depois da boa temporada, o Fluminense até tentou segurar o atleta que preferiu se transferir para o Benfica, de Portugal. Depois, ele passou por Corinthians e Ceará, no Brasil, e não teve destaque.

O jogador é esperado nos próximos dias no Brasil para realizar exames e assinar contrato.