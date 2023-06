'Menino Gui' visita CT do Vasco após alta hospitalar

Vascaíno de coração, o pequeno Guilherme Gandra Moura, de 8 anos, visitou o Centro de Treinamento do Vasco em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (30). O menino emocionou o país na última semana, depois de acordar de um coma de 16 dias e reencontrar a mãe.

No Centro de Treinamento Moacyr Barbosa, além de encantar os jogadores, Gui também bateu uma bolinha com o craque Pedro Raul, cantou o hino do Vasco e ainda ganhou uma camisa autografada pelo capitão do time.

Guilherme ainda ganhou uma chuteira autografada pelo craque e por fim, o próprio time se declarou "você está nos nossos corações, Gui".

Gui também bateu uma bolinha com o craque Pedro Raul | Foto: Reprodução/Twitter

Gui teve alta na terça-feira (27). Além de ganhar presentes, ele ainda foi em um comboio da PRF até sua casa, em Itaguaí.



Durante sua internação, o menino também recebeu visitas especiais de jogadores do Vasco, seu time de coração, e também ganhou uma camisa do time das mãos do filho do ídolo Roberto Dinamite.