Botafogo só empata com Magallanes e vai aos playoffs na 'Sula'

Ao invés de alegria e vitórias, vaias e um melancólico empate. A frase resume bem o que foi o jogo entre o Botafogo e o Magallanes, no Nilton Santos, na noite dessa quinta-feira (30), pela Copa Sul-Americana. Com o placar final em 1 a 1, o clube carioca se classificou em segundo lugar no grupo A e agora, terá que passar pelos play-offs, com adversário ainda a ser definido, para seguir na segunda fase da competição. O jogo marcou também a melancólica saída do técnico Luis Castro, que foi alvo de protestos da torcida.

O jogo - No primeiro tempo, Marlon Freitas recebeu assistência de Eduardo e marcou o gol alvinegro. Mas, na segunda parte, o meia cometeu falta dura em Aránguiz e recebeu cartão vermelho direto. No fim do jogo, em contra-ataque, Zapata empatou para os chilenos.

A partida foi marcado por vaias direcionadas ao técnico Luis Castro, que está de saída do Botafogo. Ele foi alvo dos protestos antes da partida, quando teve o nome vaiado pelos torcedores, e xingado após o fim do jogo. Notas de R$ 1 com o rosto do técnico também foram distribuídas.

O português aceitou proposta milionária do Al Nassr, clube da Arábia Saudita que tem Cristiano Ronaldo como principal estrela, e deixou o Glorioso na liderança do Campeonato Brasileiro. Sem saber ainda quem assume o cargo no clube, o Botafogo agora inicia a preparação para enfrentar o Vasco, no próximo domingo (3), às 16h, no Nilton Santos.