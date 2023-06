Flamengo renova contrato com goleiro até o fim de 2025

O goleiro Matheus Cunha, de 22 anos, chegou a um acordo com o Flamengo e assinou, nesta terça-feira (06), a renovação de seu vínculo com o clube. O jogador vai continuar defendendo a equipe carioca até dezembro de 2025.

Segundo relatos de pessoas próximas a diretoria do time, time e atleta já estavam bem próximos de um acerto há alguns dias e aguardavam apenas o consenso quanto a uma das cláusulas. Nesta terça (06/06), ambas as partes oficializaram o acordo.

