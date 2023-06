Copa do Brasil: Flamengo encara o Athletico pelas quartas de final

A CBF realizou, nesta terça-feira (6), o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil que definiu os quatro confrontos envolvendo oito clubes da Série A. O Flamengo encara, novamente, o Athletico Paranaense, que foi o adversário do rubro-negro nas final da Libertadores em 2022 e na últimas quatro edições da Copa do Brasil.

Os jogos serão disputados nas semanas de 5 e 12 de julho.

Veja os confrontos:

América-MG x Corinthians (ida em BH, volta em SP)

São Paulo x Palmeiras (ida no Morumbi, volta no Allianz)

Bahia x Grêmio (ida em Salvador, volta em Porto Alegre)

Flamengo x Athletico (ida no RJ, volta em Curitiba)

O chaveamento até a final também foi sorteado. Palmeiras, São Paulo, Corinthians e América-MG estão do mesmo lado e os vencedores dessas chaves fazem uma das semifinais. Do outro lado, estão Grêmio, Bahia, Flamengo e Athletico cujos vitoriosos das quartas de final farão a outra semifinal.

Em campo, estarão 17 títulos: Grêmio (5), Palmeiras (4), Flamengo (4), Corinthians (3) e Athletico (1). Mas três clubes ainda buscam o primeiro troféu: América-MG, Bahia e São Paulo