Trio de Niterói é campeão em torneio nacional de wrestling

Niterói tem novos campeões no esporte; o trio de adolescentes do Rio do Ouro que foi à Paraíba para disputar torneios nacionais de wrestling saiu vitorioso no último final de semana. A equipe, do time Niterói Wrestling, trouxe na bagagem títulos na seletiva para os Jogos Mundiais Escolares, com um atleta classificado para a disputa mundial, além de dois vice-campeões no torneio e duas vitórias no Campeonato Brasileiro Sub-17.

Medalhista do último Campeonato Brasileiro, Mykael Laurentino, de 14 anos, foi campeão na disputa do estilo greco-romano no Brasileiro Interclubes Sub-17 e na classificatória para os Jogos Mundiais Escolares da Gymnasiade. Sua colega de equipe Kathleen Mattos, também de 14, venceu em sua categoria Sub-17 e levou a medalha na disputa. Ela e Miguel Xavier, de 15 anos, também se destacaram e foram vice-campeões nas categorias que disputaram nas eliminatórias do Mundial, realizadas na cidade de Campina Grande.

"Foi incrível a sensação de estar lutando em outro estado", comemora atleta | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

"Foi incrível a sensação de estar lutando em outro estado. É meio estranho; sotaques diferentes, clima diferente, tudo diferente. Mas foi incrível", comemorou Mykael. "Foram 3 anos tentando me classificar para um campeonato grande, para estar podendo lutar com atletas de outros países. Foi um trabalho muito duro, porque eu sempre perdia na final, sempre batia na trave. Persisti, persisti, e agora cheguei onde tô agora. Chego até a ficar emocionado", destacou.

Kathleen foi campeã em sua categoria no Sub-17 | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Treinador do trio, Wallace Laurentino comentou a alegria de ver sua equipe trazendo mais uma vitória para Niterói. "Então, foi muito gratificante ver os resultados. Mesmo de longe, acompanhei 'full time', e poder ver o que eles alcançaram é uma sensação única, sem igual. Os resultados foram excelentes, mas sabemos que temos muito para melhorar", celebrou Wallace.

Agora, Mykael já se prepara para disputar o mundial em agosto. Até lá, porém, ele, Kathleen e Miguel comemoram entre um treino e outro a honra de representar Niterói e São Gonçalo na arte marcial. "As lutas foram muito boas, a sensação foi incrível", concluiu Mykael.