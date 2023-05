Atletas do Rio do Ouro se preparam para enfrentar torneio de wrestling na Paraíba

Mykael, Kathleen e Miguel vivem rotina de correria e treinos antes de embarcarem para o Nordeste no fim do mês - Foto: Layla Mussi

Mykael, Kathleen e Miguel vivem rotina de correria e treinos antes de embarcarem para o Nordeste no fim do mês - Foto: Layla Mussi

Atletas de Niterói e São Gonçalo podem representar a região em uma disputa internacional de wrestling em breve. Três adolescentes do bairro Rio do Ouro irão participar da seletiva para os Jogos Mundiais Escolares no próximo dia 28 de maio, em Campina Grande, na Paraíba.

Mykael Laurentino, de 14 anos, Kathleen Mattos, também de 14, e Miguel Xavier, de 15, serão os competidores que levarão o nome da região para o Nordeste na disputa por uma vaga nos Jogos e no Campeonato Brasileiro Sub-17 do esporte. Para se preparar, o trio, que faz parte da equipe Niterói Wrestling, tem investido boa parte do seu tempo nos últimos dias em treinos no CT do qual fazem parte, o Black Shield, no lado niteroiense do Rio do Ouro.

“Todo dia é bastante treino para chegar na hora e fazer bonito, dar o melhor”, adianta Miguel, que vai competir fora do Rio de Janeiro pela primeira vez. Esse também é o caso de Kathleen, que não reclama da quantidade de treinos: “A preparação está sendo forte, pesada e espero que continue assim. O limite é o céu”.

1/5 Kathleen Mattos, de 14 anos | Foto: Layla Mussi

2/5 Mykael Laurentino, de 14 anos | Foto: Layla Mussi

3/5 Miguel Xavier, de 15 | Foto: Layla Mussi

4/5 Atletas representam CT Black Shield, no Rio do Ouro | Foto: Layla Mussi

5/5 “O mais difícil mesmo é o treinamento. Quando chega lá, é o dia de se divertir”, reforça treinador do trio | Foto: Layla Mussi











O único que já competiu fora do RJ é Mykael, que levou a medalha de ouro no estilo greco-romano do último Campeonato Brasileiro de Wrestling, em Brasília. Antes disso, ele já havia visitado Sergipe, numa experiência que o marcou e catapultou sua carreira. “Fiquei 'nervosão', nunca tinha viajado de avião, não conhecia ninguém. Uma sensação boa e ao mesmo tempo estranha. Depois desse campeonato, eu já peguei o jeito, fui pra São Paulo, Brasília, e só foi indo, acontecendo os planos”, ele celebra.

Mesmo com o histórico de vitórias recentes, ele não esconde que a seletiva representa, em si, um baita desafio. “É escola, treino, estudo, acordo e treino de novo. Minha vida tem sido assim, não canso de treinar. Para mim, é um desafio muito grande, porque o Brasil todo vai competir e tem que se preparar muito, senão 'o bicho pega'”, confessa.

Isso não significa, no entanto, que o trio não esteja confiante, assim como está Wallace Laurentino, pai de Mykael e treinador de artes marciais no CT. Ele conta que tem observado evolução no desempenho dos três durante os treinamentos. É, inclusive, dentro do CT, e não em Campina Grande, que está o grande desafio, na opinião de Wallace. “O mais difícil mesmo é o treinamento. Quando chega lá, é o dia de se divertir”, acredita o professor.

Esse é o segredo, para os três: se divertir. É consenso entre eles que a rotina apressada de preparação não tirou a graça e a diversão de praticar o esporte. Mesmo tendo que conciliar a rotina de atleta com escola, curso e outros afazeres, eles dizem não sentir tanto o cansaço porque gostam muito do que fazem.

Esporte olímpico ainda não é tão popularizado em São Gonçalo Layla Mussi

Autor: Layla Mussi

“Fica um pouco difícil de conciliar tudo, mas tá fluindo tudo bem. Não acaba sendo entediante, é bastante divertido estar aqui”, compartilha Kathleen. Mykael concorda: “A minha distração é o treino, competir". Na opinião do treinador, isso é um dos sinais das responsabilidades de ‘gente grande’ que

os adolescentes têm aprendido com o esporte. “É muita renúncia. Mesmo eles sendo novos, tem que sacrificar. Enquanto outros estão indo sair, eles estão o dia todo treinando. Então assim, tem que gostar muito. Se não gostar, não fica”, defende Wallace.

Essas lições eles trazem também da bagagem com outras artes marciais; os três começaram em outros esportes antes de chegar no wrestling. O esporte olímpico, apesar de ter uma tradição histórica que data da Grécia Antiga, é relativamente pouco popular na região. Isso somado a falta de incentivo e apoios privados ou públicos, dificulta a trajetória para novatos na luta que venham de São Gonçalo e Niterói. Mesmo assim, os três tem driblado os desafios com alegria, graças a paixão pelo esporte. Como conclui Mykael: "isso [o esporte] é o que eu vivo, é o que eu respiro, o quero fazer da vida”.

O trio da Niterói Wrestling deixa os tatames do CT Black Shield no próximo dia 26, com destino ao Nordeste, para enfrentar a seletiva no dia 28 de maio.