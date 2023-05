Após nova derrota do Vasco, muros de S. Januário amanhecem pichados

Após nova derrota do Vasco na Série A do Brasileirão, e real ameaça de entrar na zona de rebaixamento da competição, a torcida começa a dar sinais de impaciência. Os muros da fachada de São Januário amanheceram pichados, neste domingo (21), com o pedido de saída do técnico Maurício Barbieri.

A revolta dos torcedores do Vasco com o técnico se dá por conta da péssima fase do time, que não vence desde a segunda rodada do Brasileirão e vem de duas derrotas consecutivas. Além disso, pode entrar na zona de rebaixamento ao fim dessa rodad, caso Corinthians ou Cuiabá vença sua partida.

Crise - O fato traz memórias antigas, de crises e elencos frágeis tecnicamente, que os vascaínos não imaginavam ter que voltar a enfrentar. Afinal, a empresa 777 Partners adquiriu 70% das ações do futebol do clube. Dessa forma, por contrato, vão gerar investimentos em torno de R$ 1 bilhão. Os executivos norte-americanos, aliás, também estão em outra parte da fachada, com as pichações “Fora 777” e “Fora Salgado”, que é o presidente eleito do Vasco institucional e responsável direto pela decisão da venda.

