Vasco é goleado e pode entrar no Z-4 ao fim da rodada

A má fase do Vasco parece não ter fim. Na noite deste sábado (20), o clube carioca visitou o São Paulo, no Morumbi, pela sétima rodada do Brasileirão e acabou derrotado por 4 a 2, em jogo muito movimentado. O resultado negativo também deixa equipe, com seis pontos, ameaçada de entrar no Z-4, caso o Corinthians (5) e Cuiabá (4) vençam seus jogos, contra Flamengo e Cruzeiro, respectivamente, ao fim da rodada.

O jogo - A disputa começou parelha e o time visitante incomodou os tricolores em algumas oportunidades. Contudo, aos 24 minutos, Marcos Paulo fez boa jogada com Luciano, invadiu a área e tocou para Calleri se antecipar ao zagueiro e mandar a bola para as redes: Tricolor 1 a 0!

Passando a controlar a partida, o São Paulo seguiu melhor. Ao recuperar uma bola, Luciano lançou Rodrigo Nestor, que fintou o marcador, ameaçando chutar de canhota e arrematando de direita: um golaço. São Paulo 2 a 0!

Na sequência, o Vasco reagiu e diminuiu o placar com Barros, aos 44 minutos. 2 a 1 foi o resultado dos primeiros 90 minutos. Após o intervalo, Dorival promoveu a primeira mudança no time: entrou Pablo Maia no lugar de Marcos Paulo.

Aos 8 minutos do segundo tempo, Nestor, dentro da área, driblou dois adversários e passou para Luciano finalizar, mas a defesa desviou a bola. Pouco depois, Alisson foi chamado ao jogo no lugar de Gabriel e, já aos 26, Wellington Rato para a vaga de Luan. Dorival encerrou as mudanças nos onze em campo com as entradas de Juan e Michel Araujo, nos postos de Calleri e Nestor, aos 31 minutos.

Nem o gol do Vasco da Gama, que empatou o jogo aos 37 minutos, com Galarza, conseguiu reduzir o ímpeto dos tricolores, que voltaram a ficar à frente do placar com o tento anotado pelo zagueiro Beraldo, de cabeça, após cobrança de escanteio: São Paulo 3 a 2, aos 43 minutos!

Como o juiz deu dez minutos de acréscimos, coube mais um: aos 46, Pablo Maia arrancou em contra-ataque com embaixadinhas e lançou Wellington Rato, que inverteu o lance e achou Juan para completar para o gol: Tricolor 4 a 2, sob gritos de “olé”, entoados por mais de 57 mil torcedores no Morumbi – recorde do São Paulo em 2023.

O Vasco terá uma sequência difícil no Brasileirão, já que visita o Fortaleza, no Castelão, no próximo dia 27.