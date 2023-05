Vasco "vira o jogo" e consegue suspender punição a técnico

O Vasco da Gama conseguiu "virar o jogo" no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e reverter a decisão emitida pelo Tribunal na última quinta (11/05) em punição ao seu treinador, Maurício Barbieri. Com isso, o técnico, que ficaria impedido de comandar a equipe na partida do próximo domingo (14/05), vai poder liderar o time na partida contra o Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Barbieri havia recebido suspensão por dois jogos como punição pela expulsão em partida no dia 15 de abril, quando foi acusado de xingar o árbitro da partida entre Vasco e Atlético-MG. Ele chegou a cumprir a punição de um jogo na partida seguinte, quando cumpriu suspensão automática, mas precisaria fica de fora por mais um jogo para cumprir plenamente a penalização.

O departamento jurídico do cruz-maltino, porém, discordou da decisão do STJD e recorreu à decisão. O Tribunal aceitou o pedido e liberou o treinador para comandar o time. A partida contra o Santos acontece a partir das 16h do domingo (14/05), em São Januário.