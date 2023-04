Diretora do Flamengo é indiciada por xenofobia após post com ofensas a nordestinos

A diretora de Responsabilidade Social do Flamengo, Ângela Machado, foi indiciada pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) por xenofobia por conta de um post com ofensas publicado em suas redes sociais no final do ano passado.

A esposa do Rodolfo Landim, presidente do clube, foi indiciada na última quarta-feira (05/04). A informação foi divulgada nesta segunda (10/04). Ela estava sendo investigado desde novembro do ano passado. A publicação foi feita no dia do segundo turno das eleições presidenciais.

Apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ângela comentou o resultado da apuração com a declaração: "Ganhamos onde se produz, perdemos onde se passa férias". A ofensa se refere ao Nordeste onde Bolsonaro perdeu em número de votos para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que obteve 69,34% dos votos na região.

A delegada responsável pela investigação, Rita Salim, explicou que "a publicação que caracterizou uma conduta preconceituosa e ofensiva contra todo povo nordestino ganhou repercussão negativa nas redes sociais e mídia". Em nota, a Polícia disse que a diretora alegou, em depoimento, que não teve a intenção de ofender com o post.

"Ângela foi intimada e ouvida em sede policial, confirmando a realização da postagem em seu perfil da rede social e alegando que não foi a criadora da frase postada, mas apenas 'repostou', sem a intenção de desqualificar o povo nordestino", esclarece o informe.

Até o momento da publicação dessa matéria, Ângela ainda não havia se pronunciado a respeito do indiciamento. A assessoria do Flamengo disse que o clube não irá comentar o caso.