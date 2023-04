Flamengo x Fluminense: saiba onde assistir ao vivo

Saiba detalhes do jogo decisivo do Campeonato Carioca - Foto: Dilvugação

Flamengo e Fluminense jogam neste sábado (1º) o jogo de ida da final do Estadual, às 20h30, no Maracanã.

Os rivais decidem o título Estadual pelo segundo ano consecutivo. Em busca do bicampeonato Carioca, o Fluminense vem motivado para a partida, já o Flamengo vê no Campeonato Carioca a chance de diminuir a pressão no primeiro semestre de 2023.A má notícia é a ausência de Arrascaeta, que também não jogará a partida devolta.

Torcedores podem assistir ao vivo pela TV Bandeirantes e BandSports. O Globo Esporte também acompanhará a partida no site.

Vitor Pereira, técnico do Flamengo deve manter a estratégia de não indicar time nos treinamentos. Para a vaga de Arrascaeta o provável substituto é Everton Ribeiro.

O Fluminense poderá repetir escalação que iniciou a partida contra o Volta Redonda. John Arias, que estava servindo a seleção colombiana, treinou com o elenco na última sexta-feira e vai para o jogo. Marcelo até chegou a ser testado na vaga de Alexsander na esquerda, mas caso seja relacionado deve começar no banco.

Na arbitragem, o árbitro será o Wagner do Nascimento Magalhães, seguidos dos assistentes Luiz Claudio, Michael CorreiaQuarto e Mauricio Machado Coelho Junior. O árbitro de vídeo (VAR) será Carlos Eduardo Nunes Braga.