Arrascaeta desfalca Flamengo no jogo de ida contra o Fluminense

O meia continua seu tratamento para dores no púbis e para a lesão no adutor da coxa esquerda - Foto: Reprodução/Instagram/Flamengo

Em processo de recuperação de lesão e dores, o meia De Arrascaeta será desfalque no primeiro jogo entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca, neste sábado (2), no Maracanã.

A comissão técnica preferiu deixar o jogador de fora da partida para tentar uma recuperação completa para o jogo de volta do Carioca e para a estreia do Rubro-Negro na Libertadores, quarta-feira (5), contra o Aucas, no Equador.

Até lá, o meia continua seu tratamento para dores no púbis e para a lesão no adutor da coxa esquerda, que surgiu após a semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco.

Além de estar fora da primeira etapa da final do estadual, Arrascaeta não foi convocado para amistosos que serão disputados pela seleção do Uruguai.