Operação policial na Cidade de Deus obriga Vasco a mudar local de treino

O Vasco da Gama precisou reorganizar os planos para esta quarta-feira (15). O clube informou que o treinamento do elenco, habitualmente realizado no CT Moacyr Barbosa, acontecerá no estádio São Januário, por conta de uma operação policial que está acontecendo na comunidade da Cidade de Deus.

Segundo o time, a mudança tem o objetivo de preservar a segurança dos jogadores e funcionários. Nesta manhã, agentes da Polícia Militar encontraram uma espécie de base de operações de um grupo criminoso atrás do centro de treinamento da equipe.

De acordo com o relato de moradores, a região foi palco de um intenso tiroteio na manhã dessa quarta (15). Agentes dispararam de um helicóptero da PM, que segue sobrevoando a região. Bombas de gás lacrimogêneo também foram usadas na ação.

Dois homens foram presos até o início da tarde. Cerca de dez réplicas de fuzis. foram encontradas e a base criminosa localizada em uma zona de mata próxima ao campo de treino do Vasco foi desmontada.



A previsão é de que até o horário do treino do Vasco, no fim da tarde, os conflitos na região já tenham diminuído. Mesmo assim, a diretoria acredita que é melhor trocar o local para evitar submeter os funcionários à condição de perigo. O time entra em campo novamente amanhã, no próprio São Januário, para receber o ABC de Natal, pela segunda rodada da Copa do Brasil, às 21h30.