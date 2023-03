Justiça procura, mas não encontra Robinho em endereços do atleta

A Justiça ainda não encontrou o ex-jogador de futebol Robinho, condenado por estupro na Europa, em nenhum dos quatro endereços informados pelo Ministérios Público Federal. Segundo informações do portal "UOL", em pelo menos três das quatro residências não há qualquer sinal do atleta, que nunca teria sido visto por vizinhos nas residências.

De acordo com o veículo, os quatro endereços ficam na região da Baixada Santista, em São Paulo: dois em São Vicente, um em Santos e outro no Guarujá. Este último, dentro de um condomínio "de luxo" no município. Um dos endereços de São Vicente estaria com informações imprecisas a respeito do logradouro.

Além disso, há outro endereço não informado pelo MPF, também em Santos, onde o jogador costumava aparecer ocasionalmente quando vinha ao Brasil. No entanto, ele não tem aparecido por lá nos últimos meses, segundo relatos de pessoas que moram próximo ao local.

Robinho foi julgado em última instância e condenado a nove anos de prisão na Itália, por um estupro cometido em 2013. A Justiça o procura para notificar sobre a abertura de um processo que busca trazer a pena dele para o Brasil.