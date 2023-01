Botafogo oficializa contratação de Marlon Freitas

O Botafogo oficializou, na tarde da última sexta-feira (06/01), sua primeira contratação para a temporada 2023. O volante Marlon Freitas, de 27 anos, foi finalmente anunciado na equipe após acertar um pré-contrato nas últimas semanas.

Marlon assinou para jogar com a camisa alvinegra até o final de 2025. Em entrevista, ele afirmou estar satisfeito em poder integrar elenco do clube carioca. "Quando recebi o contato do Botafogo fiquei muito feliz e não pensei duas vezes. Falei com meu empresário para podermos acertar tudo e fechar o quanto antes, porque era uma oportunidade muito boa para mim. Minha família toda ficou feliz. É um sonho realizado", declarou o jogador.

Marlon Freitas é do BOTAFOGO! Seja bem-vindo ao Clube Mais Tradicional! 🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/jmvFCxAgf7 — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 6, 2023

O atleta foi revelado pelo Fluminense e já jogou na Eslováquia e nos Estados Unidos. Foi na temporada passada, porém, jogando pelo Atlético-GO, que ele ganhou destaque e chamou a atenção de outros clubes grandes. Com o time de Goiânia, ele marcou dez gols em 2022.

A expectativa é que o Botafogo confirme, nos próximos dias, a contratação de outros atletas já sondados: o zagueiro Luis Segovia e o atacante Gabriel Barros. Depois deles, o Glorioso planeja tentar uma participação mais cautelosa no mercado e não deve investir em mais que quatro nomes novos até abril.