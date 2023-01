Botafogo pode anunciar até mais quatro reforços entre janeiro e abril

Após um 2022 de bastante movimentação no mercado da bola, o Botafogo deve ter um ano novo mais tranquilo. Segundo informações do portal "ge", a diretoria do clube carioca planeja participar de menos negociações em 2023. Apesar disso, os primeiros meses do ano devem reservar bastante novidade.

De acordo com o veículo, o clube planeja contratar até mais quatro nomes para integrar seu elenco até o fim da primeira janela de transferências, no dia 4 de abril. Além dessas possíveis novas contratações, o clube também pretende anunciar, neste começo do ano, outros três jogadores que já seriam considerados "certezas": o zagueiro Luis Segovia, o atacante Gabriel Barros e o volante Marlon Freitas.

Em entrevista ao "Charla Podcast", o técnico Luís Castro comentou os planos do Glorioso para o elenco da próxima temporada. "Estamos a olhar muito a aquisição de novos jogadores. Há caminhos, emprestados, academia (base) ou contratar novos. Nesse momento, a academia está em processo de organização, desenvolvimento e procurar espaços. Podemos ter um ou dois jogadores a integrar o elenco. Estamos monitorando os emprestados, seus desempenhos, podem regressar, mas nesse momento não está definido", afirmou.