Jogos de futebol no Brasil devem ter acréscimos maiores a partir de 2023

Parece que a duração das partidas de futebol irá aumentar em 2023. O presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Wilson Seneme, afirmou que os árbitros brasileiros devem seguir a tendência vista nos jogos da Copa do Mundo no Catar e dar maior tempo de acréscimo nas disputas dos campeonatos nacionais.

Em entrevista concedida à Rádio Itatiaia nesta segunda-feira (12/12), Seneme afirmou que o aumento faz parte de uma "tendência mundial" no esporte. "A Fifa tem demonstrado essa preocupação em entregar para o público uma quantidade maior de bola rolando. É um desafio para o Campeonato Brasileiro. Já tivemos aumento nos tempos de acréscimos em 2022. E em 2023, provavelmente, a gente vai trabalhar com números maiores", destacou.

Nos jogos da Copa, os minutos extra tem sido maiores do que o que se costuma ver no futebol nacional, chegando, em alguns casos, a 15 minutos de acréscimo. O presidente acredita que a ideia por trás dos aumento seja a de oferecer um tempo mais justo de acordo com as demandas de cada partida.



"O que a gente espera é que a atitude de todos dentro do futebol beneficie para que tenhamos a bola rolando cada vez mais. Mas se não ocorra, que os árbitros sejam bastante rigorosos na aplicação dos tempos", concluiu Seneme.