São Gonçalo Social Clube vence Campeonato Carioca de Futsal com time sub-13

No início do mês, a equipe sub-13 do São Gonçalo Social Clube venceu o Campeonato Carioca de Futsal, na série bronze. O clube, que faz parte da Federação Regional de Futsal, é bicampeão sub 9,11 e 13. Além disso, o São Gonçalo Social Clube ganhou, no último fim de semana, a Copa da Amizade de Futsal sub-9.

Para Roberto Chagas, de 58 anos, gestor e responsável pela fundação do clube, vencer o campeonato só foi possível pelo comprometimento dos atletas com os treinos, apesar da pouca idade.

Prova disso, é o desempenho do artilheiro do campeonato, Pedro Costa, de 13 anos, que marcou 48 gols.

“A vitória do clube se deve às crianças e responsáveis terem tido paciência e acreditarem em nosso trabalho. Temos atletas que chegaram no clube aos 9 anos e que, agora, são campeões”, afirma.

O clube de futsal, que fica no Camarão, em São Gonçalo, foi fundado em 2016. O principal objetivo da criação do clube é criar mais oportunidades para crianças da cidade participarem de competições de alto rendimento da Federação.

Agora, as próximas metas do São Gonçalo Social Clube incluem angariar novos talentos para disputar os próximos campeonatos da Federação em 2023 e alcançar patrocínios, já que o clube precisa do investimento para dar continuidade ao projeto.

As avaliações (peneiras) para novos atletas acontecem às segundas e quartas no Clube Embaixadores das 16h às 20h, para as categorias sub 7/9/11/13

Informações: (21) 99163-5143

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas