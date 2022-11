México e Polônia empatam e 'ajudam' a Argentina

Em jogo com poucas chances de gol, Lewandowski perde pênalti e placar não sai do zero - Foto: Divulgação/Site da FIFA

As seleções do México e Polônia entraram em campo, na tarde desta terça-feira (22), pela Copa do Mundo, sabendo que uma vitória na estreia já poderia encaminhar uma classificação, tendo em vista que a favorita do grupo, a Argentina, havia perdido seu jogo mais cedo. Contudo, as equipes foram pouco efetivas e empataram em 0 a 0.

Apesar de mostrarem muito vontade durante toda a partida, a qualidade técnica ficou longe de ser a principal característica do confronto. Na melhor oportunidade do jogo, o atacante polonês Robert Lewandowski, considerado duas vezes o melhor do mundo, bateu pênalti e o goleiro Ochoa, que sempre se destaca nas Copas, pegou.

A partida, que teve apenas cinco chutes dados em direção ao gol, foi marcada pela força física e pela boa marcação de ambas equipes. Com o empate, as seleções ficam com apenas 1 ponto ganho, dando mais esperanças a Argentina, que perdeu para a Arábia Saudita pela manhã.