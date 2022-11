Argentina perde de virada para a Arábia Saudita por 2 a 1

A Argentina fez sua estreia na Copa do Mundo do Catar com derrota. Os 'hermanos' perderam de virada por 2 a 1 para a Arábia Saudita, na manhã desta terça-feira (22), no estádio Lusail.

Na largada do Grupo C do Mundial, Messi, no primeiro tempo, converteu um pênalti polêmico e colocou o time sul-americano na frente. Os sauditas viraram o jogo na etapa final, primeiro com Al-Shehri, depois com um golaço de Al-Dawsari. Na partida, os argentinos tiveram três gols anulados por impedimento.



Com a derrota, a Argentina perde uma invencibilidade de 36 jogos. A sua última derrota tinha sido de 2 a 0 para o Brasil, no dia 2 de julho de 2019, na semifinal da Copa América.

A próxima partida da Arábia Saudita será contra a Polônia no próximo sábado (26), no Estádio da Cidade da Educação, em Doha. Já a Argentina joga no mesmo dia contra o México, no mesmo estádio em que jogou nesta terça (22), o Lusail Stadium.



Após a vitória sobre os argentinos, a Arábia Saudita lidera o grupo, com três pontos.