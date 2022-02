Lutador gonçalense disputará cinturão de Muay Thai neste fim de semana

O lutador de Jiu-Jitsu, Muay Thai e Artes Marciais Mistas (MMA - em inglês) Rogério Jardim, conhecido como Chatinho Júnior, de 27 anos, se prepara para o próximo desafio: a Extreme Fight, campeonato de Muay Thai, no qual ele vai enfrentar o lutador conhecido como 'Malvadão'. O evento ocorrerá nos próximos dia 12 e 13 de fevereiro, no Citrus Clube, em Itaboraí. Os dois irão competir na categoria semiprofissional de até 100kg.

A última competição de Rogério foi em novembro do ano passado. Na ocasião, ele chegou a contar ao OSG que tinha grandes expectativas com a batalha, além de falar sobre sua história na luta, que começou aos 12 anos por incentivo do pai. O lutador venceu o embate do final do ano e conseguiu levar para casa um cinturão.

"Eu já tenho três cinturões, dois de jiu-jitsu e um de grappling (luta corpo a corpo). Agora, quero o meu quarto e espero conseguir nessa competição. Essa luta envolve uma rivalidade antiga com o meu adversário e isso mexe com o público também. Tenho treinado cinco vezes por semana com o professor Denilson Silva e sinto que está dando resultados, estou me preparando bem e estou pronto para enfrentar o adversário", afirmou ele.

Ele irá lutar neste domingo (13) | Foto: Divulgação

Rogério também é professor no Centro de Treinamento de Lutas Rogério Jardim, no Jardim Catarina, onde busca levar o esporte para os jovens. "O esporte não muda só a minha vida. Eu sou dono de uma academia e venho mudando a vida de muitos atletas, entre alunos comerciais e alunos bolsistas", afirmou ele em uma reportagem anterior.

Após a Extreme Fight, Rogério vai competir no DS Fight no dia 24 de abril, em um espaço no Barreto. Rogério competirá na categoria 84 kg. Para quem quiser acompanhar um pouco da trajetória de Chatinho, basta segui-lo no Instagram (@rogeriojardimreal).

Serviço:

A Extreme Fight ocorrerá no Citrus Clube, localizado na Rua Papa João XXIII, no Rio Várzea, em Itaboraí.