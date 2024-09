Responsável pela saúde de milhares de crianças, Dr. Frederico Chateaubriand é referência

Com a correria do dia a dia e o "modo automático" ligado durante as diversas situações que acontecem no cotidiano, alguns detalhes podem passar despercebidos, como um bom atendimento, uma gentileza, uma ação positiva, um olhar carinhoso e, principalmente, a relação empática que um ser humano pode construir em relação ao seu semelhante. Em celebração aos 134 anos da cidade, O SÃO GONÇALO dá início a uma série de reportagens sob o título: "Eles fazem História", que ressalta, valoriza e enaltece gonçalenses que fazem parte da vida e, literalmente, da história da população.

FREDERICO CHATEAUBRIAND - Missão de amor no cuidado às crianças



Nascido na década de 40, em Campos, no Rio de Janeiro, Frederico Chateaubriand, de 78 anos, não esconde o prazer de, há mais de 50 anos, poder cuidar dos pequenos que tanto ama: as crianças.

Em entrevista a O SÃO GONÇALO, no consultório em que atende na cidade de São Gonçalo há mais de 40 anos, o pediatra, que hoje mora em Niterói, contou um pouco sobre sua intimidade, o começo na medicina e o amor pela profissão.

"Fica sempre um pouco de perfume, nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas" Alberto Costa

"Minha mãe contava que quando eu era nenenzinho, ainda menino, eu já dizia que seria médico. Foi uma coisa natural", iniciou Frederico, que deixou claro o quanto a medicina esteve presente na sua vida desde os primeiros anos de existência, onde não existia nem ao menos uma segunda opção de carreira a seguir, pois sua missão era ser médico.



Casado há mais de 50 anos com Mary Borges Chateaubriand, 77 anos, pai de 5 filhos, avô de 7 netos e tutor de 6 cachorros, os quais também se refere como filhos, o pediatra se apaixonou pela área da Medicina que trata especificamente das crianças.

"Quando eu entrei para faculdade, já era casado e tinha dois filhos. Um dia, um dos meus filhos não estava bem e eu o levei ao médico, e esse médico, que era pediatra, se tornou muito amigo meu, e me chamou para ir no plantão dele, já que eu era estudante. Foi assim que acabei ficando direto na pediatria, me apaixonei", contou o médico.

O termo pediatra vem do grego e remete aqueles profissionais que se dedicam a “curar as crianças”. É esse profissional quem têm papel fundamental em ações como suporte ao aleitamento materno, adesão às campanhas de vacinação, prevenção de acidentes, prevenção à obesidade e aos sintomas da violência, bem como na defesa de políticas e ações do Governo com foco na população pediátrica.

Coincidência ou destino?

No dia 27 de julho é comemorado, no Brasil, o Dia do Pediatra. A data, que foi escolhida por ter sido o dia da fundação da Sociedade Brasileira de Pediatria, em 1910, reverencia os profissionais de saúde responsáveis por garantir o cuidado, bem-estar e saúde das crianças. Esses especialistas desempenham um papel crucial na sociedade, acompanhando o desenvolvimento infantil e proporcionando um atendimento humanizado e qualificado desde o nascimento até a adolescência.

Por coincidência ou destino, Frederico Chateaubriand nasceu justamente no dia 27 de julho, dia da profissão na qual exerce de corpo e alma até os dias de hoje.

Com o consultório, localizado há mais de 40 anos no Edifício Portinari (Rua Dr. Feliciano Sodré, 182 - Sala 415 - Centro de São Gonçalo), sempre cheio de crianças e famílias que buscam em seus conhecimentos a solução para problemas de saúde de seus filhos, Dr. Frederico, que se intitula como "vovô" nas conversas com as crianças, para que as mesmas sintam segurança durante o atendimento médico, segue sendo referência, principalmente por possuir como grandes qualidades a empatia e a doação ao próximo.

"Medicina é uma profissão muito complicadinha, sabe. Existe o desgaste emocional muito grande, a cada minuto, em casos diferentes, problemas diferentes, uma família diferente e comportamentos diferentes de cada paciente. Mas, apesar de tudo, compensa. Quando você vê uma criança que melhora, por exemplo, e, graças a Deus, isso tem sido uma rotina na minha vida. Então há esse desgaste muito grande, porque na verdade a gente não fica restrito a consultório. O meu telefone celular eu não desligo, 24h por dia, 365 dias por ano. Saio do consultório, vou para casa, e atendo, 10, 15, 20 ligações todos os dias, mas compensa".

De geração para geração

Por ser referência em São Gonçalo, os pacientes do Dr. Frederico só aumentam ao longo dos anos, visto que, famílias vão passando de geração em geração o amor e a confiança no profissional, que tem participação essencial na saúde dessas crianças.

A família da gonçalense Mayara de Carvalho Rosa é um exemplo dessa "herança".

"Ele foi o meu pediatra e da minha irmã, e a Maria se consulta com ele desde que nasceu, em 2021. Foi de geração em geração mesmo, minha mãe gostava muito dele e eu não troco ele por nada. O diferencial do Dr. Frederico é a atenção que ele da pra gente a qualquer hora, você liga e ele te atende, qualquer hora, qualquer dia. Ele consegue uma vaga, te atende, sempre da um jeito de ajudar. Eu cheguei a passar por uma experiência negativa com o pediatra que fez o parto da minha filha, e agora receber esse tratamento do Dr. Frederico é perfeito, ele é excelente", declarou a vendedora de 33 anos, que é mãe da pequena Maria, de 3 anos.

Atendimentos antes x hoje

A pediatria, como é conhecida hoje, originou-se com a Sociedade Americana de Pediatria e a Academia Americana de Pediatria (APA), que começou seus trabalhos nos anos 30. Semelhantes a APA, as sociedades pediátricas do mundo inteiro regulam a especialidade para determinar os preceitos científicos e éticos que mantém essa especialidade.

No Brasil, a Pediatria é uma das maiores especialidades médicas, com aproximadamente 34 mil pediatras e mais de 3.000 residentes ao ano, porém, de acordo com os profissionais de saúde de um estudo conduzido pelo Instituto Questão de Ciência (IQC) e pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), as redes sociais foram apontadas por 31% como principal fonte a influenciar as famílias a não quererem vacinar as crianças, seguido por outras mídias (20,7%) e internet (13,6%).

Segundo o Dr. Frederico Chateaubriand, esse é um problema que também o assombra, visto os desdobramentos e consequências negativas que as falsas informações podem causar durante um período tão importante como a infância.

"Na verdade, o paciente sempre é o mesmo, a vida inteira, o que hoje existe que as vezes complica um pouquinho a vida, é também a coisa mais bem feita que fizeram no mundo, mas que em termos de medicina é um desastre. O nome disso é internet. As informações sobre a medicina na internet são as piores possíveis. A mãe não vacina o filho porque na internet diz que não pode vacinar, coisa absurda. É lógico que a evolução, o pensamento, comportamento da pessoa vai mudando de acordo com a época, mas de um modo geral em termos de tratamento é quase sempre a mesma coisa. Só essa questão das informações que as vezes pode prejudicar", ressaltou o médico.

Ele faz história

Tendo a pediatria como propósito de vida, Frederico segue trabalhando diariamente, exercendo seu ofício com a mesma dedicação e paixão da época da faculdade, ainda mais entusiasmado com os novos pacientes e grato pela oportunidade de contribuir de maneira significativa na melhora da saúde das crianças.

"Me sinto muito realizado, faria e começaria tudo de novo", concluiu o pediatra Frederico Chateaubriand, que ficará para sempre marcado na vida dos gonçalenses através do seu incansável trabalho na área da saúde.