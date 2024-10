Capitão Nelson é reeleito prefeito de São Gonçalo

Capitão Nelson (PL) foi reeleito Prefeito de São Gonçalo neste domingo (06). Com 80% das urnas apuradas, Nelson Ruas já garantiu a reeleição. Atrás dele ficaram Dimas Gadelha (PT) e Professor Josemar (PSOL), respectivamente segundo e terceiro mais votado.

O atual prefeito acompanhou a apuração na sede do Partido Liberal, no Centro de São Gonçalo, acompanhado do candidato a vice, João Ventura (União Brasil), e de outros apoiadores. Em discurso, ele celebrou o resultado e comentou o trabalho feito durante o primeiro mandato.

Ex-capitão da Polícia Militar, Nelson tem 66 anos e iniciou a trajetória política na cidade em 2004, quando se candidatou a vereador pela primeira vez. Ele cumpriu três mandatos na Câmara de São Gonçalo e chegou a ocupar a cadeira de deputado estadual, em 2019, após assumir como suplente. Ele concorreu a Prefeitura pela primeira vez em 2020.