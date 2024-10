Polícia Federal prende 24 pessoas por compra de votos em Nilópolis, na Baixada Fluminense

No fim da noite desse sábado (5), a Polícia Federal prendeu em flagrante 24 pessoas por tentativa de compra de votos, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Os presos atuavam na eleição municipal como cabos eleitorais de um candidato a Prefeito.

A ação dos policiais federais ocorreu em um imóvel utilizado pelo candidato para efetivar a compra dos votos. Após vigilância na frente do local, policiais federais avistaram aproximadamente 15 pessoas saindo do imóvel e efetivaram a abordagem, localizando na posse dos abordados dinheiro em espécie e relação com nome de eleitores.

Durante a busca realizada no local, os policiais apreenderam R$ 63.044,00, em espécie, um carro adesivado com propaganda do candidato e uma pistola com dois carregadores. Além disso, os policiais encontraram uma lista com nome de eleitores que supostamente receberiam para “vender” seus votos.



Os presos foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para lavratura do auto de prisão em flagrante. Eles poderão responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro.