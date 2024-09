Prefeito de Maricá faz campanha com Dimas Gadelha em São Gonçalo

Fabiano Horta (PT), prefeito de Maricá, veio para São Gonçalo no último sábado (28) para participar de uma ação de campanha do candidato à Prefeitura de SG Dimas Gadelha (PT). Horta circulou em um trio elétrico pelo Alcântara e discursou para a população gonçalense.

"Assim como fizemos em Maricá, ao enfrentar os donos das empresas de ônibus, São Gonçalo também vai fazer em enfrentar os coronéis das empresas de ônibus e implantar os ônibus Tarifa Zero na cidade. Vamos juntos com Dimas Gadelha garantir políticas públicas para melhorar a vida do povo gonçalense", discursou Horta.

O presidente regional do PT, João Maurício, também participou da ação. João é candidato a vice-prefeito em Maricá, junto de Washington Quaquá (PT). A ação também contou com a participação dos ônibus vermelhinhos, que circularam pela cidade transportando as bandeiras da campanha.



"Um orçamento bilionário como o de São Gonçalo precisa mudar a vida das pessoas e não é isso que acontece. Em Maricá, quando tudo começou, o orçamento era muito menor que o de São Gonçalo. Os ônibus Tarifa zero garantem, além do transporte gratuito, o ir e vir da população em busca de trabalho, de estudos e formação e o desenvolvimento da economia local que terá o reforço da moda social, outro excelente exemplo de Maricá", afirmou Dimas.