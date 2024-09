Eleições 2024: Veja agenda dos candidatos a prefeito de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

No dia 6 de outubro, mais de 155 milhões de eleitores de todo o Brasil poderão ir às urnas para escolher o prefeito e vice-prefeito nas 5,5 mil cidades do país. Em São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá, a disputa conta com vinte candidatos, divididos entre os quatro municípios. Caso seja necessário, o segundo turno está marcado para o dia 27 de outubro.

Confira a agenda dos candidatos nesta segunda-feira (23):



SÃO GONÇALO

- Dimas Gadelha (PT):

. Não enviou agenda

- Capitão Nelson (PL):

. Não enviou agenda

- Prof. Josemar (PSOL):

. 16h - Caminhada com a deputada federal Talíria Petrone - Praça da Marisa - Centro

- Reginaldo Afonso (PSTU):

. 15h - Entrevista ao Jornal O São Gonçalo

- Viviane Carvalho (MOBILIZA):

. Não enviou agenda

- Jaqueline Pedroza (NOVO):

. Não enviou agenda

NITERÓI

- Rodrigo Neves (PDT):

. Gravação de programa eleitoral

- Carlos Jordy (PL):

. Não enviou agenda

- Talíria Petrone (PSOL):

. 10h - Reunião de equipe

. 11h30 - Carro de som: Ponta D'Areia, Ilha da Conceição e Centro

. 13h - Reunião com lideranças comunitárias

. 16h - Encontro com candidatos

. 19h - Plenária de mobilização

. 20h - Encontro com lideranças evangélicas

- Bruno Lessa (PODEMOS):

. O candidato participa de Sabatina promovida pelo Jornal O Globo. Logo após, agenda interna

- Danielle Bórnia (PSTU):

. Reuniões virtuais com apoiadores de campanha e interação nas redes sociais

- Alessandra Marques (PCO):

. Não enviou agenda

- Guilherme Bussinger (MOBILIZA):

. Não enviou agenda

MARICÁ

- Washington Quaquá (PT):

. Reunião com a coordenação política de campanha

- Fabinho Sapo (PL):

. Gravação para Inter TV - Jornal O Povo

- Dr. Cláudio Ramos (NOVO):

. Não enviou agenda

- Marcia Santiago (PMB):

. Não enviou agenda

ITABORAÍ

- Marcelo Delarolli (PL):

. Não enviou agenda

- Jair Dias (PT):

. Não enviou agenda