Capitão Nelson avalia desempenho da gestão em evento de campanha

"Temos que construir pensando no presente e no futuro", disse o candidato à reeleição - Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira (16), Capitão Nelson (PL) gravou para seus programas de rádio que serão exibidos no horário eleitoral gratuito e cumpriu compromissos de governo. Durante a noite ele participa de reuniões políticas com candidatos a vereador e eleitores.

No último domingo (15), Capitão Nelson participou de uma reunião com candidata a vereadora no bairro Pita. No sábado (14), participou de duas reuniões no Jóquei e outra no Zé Garoto, junto ao deputado federal Altineu Côrtes e o deputado estadual Douglas Ruas.

“Estamos avançando muito. Na minha avaliação, tudo aqui em São Gonçalo era pequeno ou puxadinho, então acabei com essa história. Porque nossa cidade é grande, a população é numerosa. Temos que construir pensando no presente e no futuro. Temos muito a entregar porque São Gonçalo é grande!”, disse o candidato, que também falou sobre o planejamento realizado no início do mandato.

Nesta segunda-feira (16), Capitão segue sua agenda de encontros políticos que vem realizando por todos os bairros.