Dimas Gadelha realiza "bloco do Vermelhinho" na Praia das Pedrinhas

A campanha do candidato a Prefeitura de São Gonçalo Dimas Gadelha (PT) aproveitou o domingo (15) para colocar o bloco na rua - ou melhor, na Praia das Pedrinhas. O candidato petista reuniu centenas de apoiadores e candidatos na última tarde para o "bloco do Vermelhinho", com jingles de campanha em ritmo de Carnaval.

No evento, ele comentou sua proposta de linha de ônibus gratuita na cidade. "São Gonçalo merece ter ônibus de graça sim e com o orçamento bilionário que se tem hoje é mais do que possível. Em Maricá, quando o Quaquá lançou os vermelhinhos eram algumas linhas e a cidade nem tinha o orçamento que tem hoje, então a gente sabe que é vontade política. Eu tenho essa vontade e tenho em Maricá os maiores exemplos de que é possível garantir políticas públicas para o povo, basta ter prioridades", discursou Dimas.

O trio elétrico do candidato percorreu as ruas da Praia das Pedrinhas, animando quem passou a tarde de domingo num dos maiores cartões postais da cidade, como a dona de casa Márcia da Silva de 51 anos, moradora de Nova Cidade. "Eu acho importante São Gonçalo ter ônibus de graça. Aprovo a proposta e adorei a animação da campanha. Seria um sonho, imagina a gente ter aqui um pouquinho do que tem em Maricá, quem em São Gonçalo não sonha com isso?", disse a moradora.