Capitão Nelson promove reunião com eleitores e políticos na Trindade

Nesta terça-feira (10), o candidato à reeleição para a Prefeitura de São Gonçalo, Capitão Nelson, promoverá uma grande reunião com eleitores e figuras políticas no bairro de Trindade. O evento acontecerá às 19h30 no Clube Recreativo Trindade e contará com a presença do candidato a vereador Junior Teteco, do deputado federal Hugo Leal, e dos deputados estaduais Alan Lopes e Douglas Ruas.



O encontro será uma oportunidade para discutir importantes pautas sobre políticas públicas, saúde, educação, mobilidade urbana e desenvolvimento econômico. Junior Teteco revelou suas expectativas para o evento, destacando a relevância do momento para sua candidatura e para a cidade de São Gonçalo. “A presença do prefeito Capitão Nelson, do deputado federal Hugo Leal e dos deputados estaduais Alan Lopes e Douglas Ruas reflete o apoio e o compromisso das principais lideranças com nossas propostas. Espero que esta reunião fortaleça a confiança dos eleitores e mostre nosso empenho no desenvolvimento e bem-estar de nossa cidade”, afirmou.



Mega reunião contará com a participação de políticos e eleitores | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

Teteco também ressaltou a importância da participação da população gonçalense. “A colaboração da comunidade é essencial. É através do diálogo e da troca de ideias que conseguimos encontrar as melhores soluções para os desafios que enfrentamos. Quero ouvir as necessidades e sugestões dos moradores, pois acredito que uma gestão eficaz se constrói com engajamento comunitário. A voz do povo gonçalense é a bússola que vai guiar nossas ações e decisões”, pontuou.



Os interessados em participar da reunião devem comparecer ao Clube Recreativo de Trindade, localizado na Rua Ouro Preto, nº 111, no bairro de Trindade, às 19h30. O evento é aberto à comunidade e visa estreitar laços entre candidatos e eleitores.