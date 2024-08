Confira como foi a sexta (30) dos candidatos de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

Confira o resumo da sexta-feira (30) nas principais campanhas dos candidatos à Prefeitura de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá:

SÃO GONÇALO

- Dimas Gadelha (PT):

Candidato participou de caminhada no Alcântara com o deputado federal Bandeira de Mello. "Bandeira de Mello é um grande gestor, ele tirou o Flamengo de uma situação super difícil e elevou o nível, colocou o Flamengo em outro patamar. Ele vai trazer para São Gonçalo um pouco de sua experiência. Um grande amigo e uma grande liderança, uma honra tê-lo aqui em São Gonçalo ao meu lado", disse o candidato.

Já o ex-presidente do Flamengo pediu votos para o amigo deputado federal e candidato a prefeito Dimas. "A melhor opção para São Gonçalo é sem dúvidas o Dimas Gadelha. A população goncalense merece uma cidade melhor e as melhores propostas são do Dimas", afirmou o deputado.

- Capitão Nelson (PL):

O prefeito participou de uma reunião com o governador do Estado, Cláudio Castro, e todos os vereadores da coligação São Gonçalo no Caminho Certo, no bairro Estrela do Norte. O candidato à reeleição celebrou a parceria afirmando que “A maioria das obras que temos em andamento hoje, são realizadas em parceria com o governador Cláudio Castro. São Gonçalo, a segunda maior cidade do Rio de Janeiro, por décadas foi deixada por causa de descasos políticos. Nós somos uma grande força política no cenário do Estado”, disse Capitão.

Na noite da última quinta-feira (29), o atual prefeito teve uma agenda movimentada com três encontros seguidos, junto a eleitores e vereador e candidatos a vereador, nos bairros São Miguel, Paraíso e Estrela do Norte.

- Prof. Josemar (PSOL):

Josemar fez caminhada, pela manhã, no bairro do Coelho. À tarde, panfletou com apoiadores na estação das barcas. “Na nossa administração, vamos criar novas linhas de ônibus, e implementar o programa tarifa zero, além de climatizar 100% da frota. Também atuaremos pela estatização do sistema público de transporte enfrentando os empresários”, disse o candidato durante o evento.

- Reginaldo Afonso (PSTU):



O candidato dedicou o dia a reuniões internas com sua equipe de campanha.

- Viviane Carvalho (MOBILIZA):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jaqueline Pedroza (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

NITERÓI



- Rodrigo Neves (PDT):

Candidato participou de caminhada em São Francisco. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Carlos Jordy (PL):

Candidato participou de ações de campanha na Feira do Barreto e na Ilha da Conceição, antes de encerrar o dia com uma carreata no Cubango. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Talíria Petrone (PSOL):

Candidata participou de entrevista para o para o SBT News, em Brasília, no início da manhã. No fim do dia, em Niterói, Talíria participou de panfletagens no espaço Central Prime, em Icaraí, e em estabelecimentos no Barreto. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Bruno Lessa (PODEMOS):

Candidato participou de corpo a corpo no Badu e de um podcast com uma candidata a vereadora de sua coligação. Pela tarde, o candidato esteve em Icaraí e participou da inauguração de seu comitê de campanha, que fica na Rua Álvares de Azevedo 25, em Icaraí. Hoje também, Bruno Lessa estreou no horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio.

"Como prefeito quero realizar as mudanças que nossa cidade tanto precisa. Vamos construir o Centro de Imagens, aumentar a oferta de vagas em creches e escolas, realizar o Plano de Drenagem para acabar com os alagamentos e solucionar o problema das pessoas em situação de rua. Tá na hora de mudar, Niterói", disse Bruno, durante o quadro.

- Danielle Bórnia (PSTU):

O candidato dedicou o dia a reuniões internas com sua equipe de campanha.

- Alessandra Marques (PCO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Guilherme Bussinger (MOBILIZA):

Candidato participou de reunião com eleitores na Região Oceânica. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

MARICÁ



- Washington Quaquá (PT):

Quaquá dedicou o dia para gravação da propaganda eleitoral de rádio de sua campanha e dos novos episódios da entrevista com o ator José de Abreu veiculados em sua rede social.

- Fabinho Sapo (PL):

Sapo participou de caminhada em Itaipuaçu. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Dr. Cláudio Ramos (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Marcia Santiago (PMB):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

ITABORAÍ



- Marcelo Delarolli (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jair Dias (PT):

Candidato participou de reunião com o candidato Paulo Ney, no Jardim Imperial e, mais tarde, da inauguração do Comitê Central do candidato Jorge Jr. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.