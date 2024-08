Eleições 2024: confira como foi a quarta dos candidatos de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

Confira o resumo da quarta-feira (28) nas principais campanhas dos candidatos à Prefeitura de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá:

SÃO GONÇALO

- Dimas Gadelha (PT):

Candidato participou de corpo a corpo em Santa Luzia e no Laranjal. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Capitão Nelson (PL):

O candidato dedicou o dia a compromissos de agenda do governo e não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Prof. Josemar (PSOL):

Candidato participou de caminhada pela cidade, partindo da Praça do Bandeirante, na parte da manhã, e discursou sobre seus planos para reduzir as enchentes na cidade. “Nós vamos implementar o plano preparado pelos pesquisadores e especialistas da Universidade Federal Fluminense para reduzir, o mais rápido, o drama dos alagamentos e enchentes no município”, prometeu Josemar. O projeto, elaborado pela UFF, foi enviado há cerca de três anos para a Prefeitura de São Gonçalo, segundo o candidato.

- Reginaldo Afonso (PSTU):



Candidato participou de panfletagem e caminhada no Santa Izabel. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Viviane Carvalho (MOBILIZA):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jaqueline Pedroza (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

NITERÓI



- Rodrigo Neves (PDT):

Candidato dedicou o dia para a gravação de material sobre o combate à disseminação de fake news nas eleições municipais.

- Carlos Jordy (PL):

Candidato dedicou o dia para preparação para o debate do portal g1, que acontece na próxima quinta-feira (29).

- Talíria Petrone (PSOL):

Candidata reservou o dia para reuniões internas com o PSOL e gravou material de divulgação para a campanha.

- Bruno Lessa (PODEMOS):

Candidato participou de caminhada no Largo do Marrão, em Santa Rosa, durante a manhã e reservou a tarde para se preparar para o debate de candidatos do portal g1, que acontece na próxima quinta-feira (29).

- Danielle Bórnia (PSTU):

Candidata participou de panfletagem e caminhada no bairro do Barreto e de conversa com eleitores no Ingá. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Alessandra Marques (PCO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Guilherme Bussinger (MOBILIZA):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

MARICÁ



- Washington Quaquá (PT):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Fabinho Sapo (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Dr. Cláudio Ramos (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Marcia Santiago (PMB):

Candidatada dedicou a manhã à entrevista com a imprensa, em Itaipuaçu. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

ITABORAÍ



- Marcelo Delarolli (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jair Dias (PT):

Candidato participou do lançamento da candidatura da vereadora de Rosane Araújo, em Outeiro das Pedras. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.