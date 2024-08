Eleições 2024: Veja as atividades dos candidatos a prefeito de São Gonçalo e Niterói

No dia 6 de outubro, mais de 155 milhões de eleitores de todo o Brasil poderão ir às urnas para escolher o prefeito e vice-prefeito nas 5,5 mil cidades do país. Caso seja necessário, o segundo turno está marcado para o dia 27 de outubro.

Confira as atividades dos candidatos a prefeito, em São Gonçalo e Niterói, neste sábado (24):



São Gonçalo:

Capitão Nelson (PL): Na manhã, participou do adesivaço da campanha para vereador de Nelsinho Ruas, no Pacheco. Na parte da tarde, esteve no Porto de Pedra, conversando com o povo ao lado do também candidato a vereador Lecinho Breda.

Dimas Gadelha (PT): Na manhã, fez uma panfletagem no Alcântara. Na tarde, o candidato partipou da inauguração do comitê central, no Rodo, localizado na antiga loja da Enel.



Jaqueline Pedroza (NOVO): Sem divulgação.



Prof. Josemar (PSOL): Realizou, na parte da manhã, uma caminhada pela feira do Gradim, indo até o Alcântara.



Reginaldo Afonso (PSTU): O candidato esteve no Terminal João Goulart, em Niterói, e conversou com gonçalenses que trabalham na cidade vizinha.



Viviane Carvalho (MOBILIZA): Partipou na manhã de uma caminhada com eleitores, na feira do Gradim, acompanhada do candidato a vereador Tiago Freitas.

Niterói:



Alessandra Marques (PCO): Sem divulgação.

Bruno Lessa (PODEMOS): O candidato participou de adesivaço e de caminhada, na parte da manhã, na Região Oceânica.

Carlos Jordy (PL): Realizou uma caminhada por uma feira e também pelo Campo de São Bento. Em seguida, esteve no lançamento do comitê de campanha, na Praia de Icaraí, pela manhã.

Danielle Bornia (PSTU): Conversou com eleitores e fez panfletagem, na parte da manhã, no Terminal João Goulart, no centro.

Guilherme Bussinger (MOBILIZA): Sem divulgação.

Rodrigo Neves (PDT): O candidato tomou café da manhã no Morro do Estado, participou do lançamento da campanha do candidato a vereador Gabriel Velasco, fez caminhada pela comunidade do Caramujo, além de carreata em Santa Bárbara.

Taliria Petrone (PSOL): Na parte da manhã, caminhou pelo Morro do Estado. Na tarde, participou de gravações, fez reunião com com apoiadores no Largo da Batalha e esteve na Cantareira para o adesivaço. Na noite, jantou com apoiadores.