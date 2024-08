Eleições 2024: como foi a quinta (22) dos candidatos de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

Confira o resumo da sexta-feira (23) nas principais campanhas dos candidatos às Prefeituras de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá:

SÃO GONÇALO

- Dimas Gadelha (PT):

Candidato fez corpo a corpo no Porto da Pedra e no Gradim. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Capitão Nelson (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Prof. Josemar (PSOL):

Candidato participou de caminhada na Praça da Trindade e de panfletagem em Rua Salvatori, Centro da cidade. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

Leia também:

➢ Maricá está entre as dez cidades mais ricas do Brasil, aponta IBGE

➢ Anvisa proíbe venda de balas da marca Dori por suspeita de Salmonella; confira os 30 lotes

- Reginaldo Afonso (PSTU):



Candidato fez corpo a corpo junto aos trabalhadores dos Correios no Centro de Distribuição de Alcântara. Em seguida, junto com o candidato a vice, Roberto Baeta, caminhou pelo Calçadão de Alcântara conversando com eleitores. “A categoria de Correios está protagonizando uma greve muito dura, por reajuste salarial e condições de trabalho, enfrentando a política econômica do arcabouço fiscal do governo Lula. Como trabalhador dos Correios, considero importante que minha campanha esteja presente também junto à categoria nesse momento tão crítico”, destacou Reginaldo.

- Viviane Carvalho (MOBILIZA):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jaqueline Pedroza (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

NITERÓI



- Rodrigo Neves (PDT):

Candidato participou de caminhada pela Região Oceânica de Niterói. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Carlos Jordy (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Talíria Petrone (PSOL):

Candidata participou de panfletagem na Avenida Central e esteve no lançamento da candidatura de Diego Marino, no Clube Fluminensinho. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Bruno Lessa (PODEMOS):



Candidato se reuniu com a equipe para gravação de campanha para TV e rádio pela manhã e, depois, realizou panfletagem na Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí. À noite, ele esteve na OAB para Festa da Advocacia. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Danielle Bórnia (PSTU):

Candidata dedicou o dia para a gravação de conteúdo para as redes sociais.

- Alessandra Marques (PCO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Guilherme Bussinger (MOBILIZA):

Candidato realizou transmissão ao vivo para eleitores à noite no Instagram.

MARICÁ



- Washington Quaquá (PT):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Fabinho Sapo (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Dr. Cláudio Ramos (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Marcia Santiago (PMB):

Candidata participou de reuniões internas e de agendas com os candidatos a vereador da chapa. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

ITABORAÍ



- Marcelo Delarolli (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jair Dias (PT):

Candidato participou de caminhada em Manilha com o candidato a vereador Jorge Jr. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.