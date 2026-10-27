Álbum do Rio Carnaval para 2027 reúne Anitta, Bethânia, Daniela Mercury, Zeca, Paulinho da Viola e outras estrelas

A Portela traz Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, Teresa Cristina, Diogo Nogueira, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Tia Surica e os demais membros da Velha Guarda da escola - Foto: Yuri Gusmão

A Portela traz Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, Teresa Cristina, Diogo Nogueira, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Tia Surica e os demais membros da Velha Guarda da escola - Foto: Yuri Gusmão

O aguardado álbum oficial com os 12 sambas de enredo do Rio Carnaval para 2027, que será lançado nas plataformas digitais nesta quinta-feira (29), promete emocionar não só apaixonados pelos desfiles, mas também fãs de diversos outros segmentos musicais. Principalmente aqueles que guardam conexão histórica com a folia.

Tudo isso porque, além da força dos hinos e do talento dos intérpretes e ritmistas, a produção reúne participações de grandes estrelas do cenário artístico brasileiro. A lista inclui Anitta, Maria Bethânia, Alcione, Daniela Mercury, Zeca Pagodinho e Paulinho da Viola, entre outras figuras de destaque.

Estreando no posto de rainha de bateria, Anitta é uma das surpresas da faixa da Grande Rio. Já na gravação da Estação Primeira de Mangueira, que exalta a orixá Oyá, a diretoria convidou Maria Bethânia, Alcione, Daniela Mercury e Leci Brandão.

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Para homenagear Monarco, a Portela traz Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, Teresa Cristina, Diogo Nogueira, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Tia Surica e os demais membros da Velha Guarda da Portela. Também participa a família do baluarte, representada pelos cantores Mauro Diniz, Marquynhos Diniz, Juliana Diniz e João Diniz.

Aos 88 anos, Martinho da Vila, um dos autores do samba da azul e branco do bairro de Noel Rosa, completa o time de astros do álbum na faixa de sua escola do coração.

Com realização da Edimusa e produção musical de Alceu Maia, o álbum foi gravado em setembro, em formato ao vivo, logo após os concursos de samba nas quadras. Ao todo, o processo somou mais de 3 milhões de visualizações em transmissões da Rio Carnaval TV.

Em 2027, os desfiles acontecem entre 7 e 9 de fevereiro, com o Sábado das Campeãs marcado para dia 13.