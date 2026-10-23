Espetáculo homenageia compositor Ademir de Souza em São Gonçalo

A proposta do espetáculo é aproximar o público da trajetória e da obra do compositor por meio de palavras e música - Foto: Divulgação

A proposta do espetáculo é aproximar o público da trajetória e da obra do compositor por meio de palavras e música - Foto: Divulgação

O compositor Ademir de Souza será homenageado no espetáculo "Falas Faladas, Músicas Cantadas", que será apresentado no dia 1º de novembro de 2026, domingo, das 15h às 17h, no Teatro Panorama, no bairro do Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A apresentação marca o retorno do artista à cidade após mais de duas décadas morando em Niterói e reúne fragmentos de seu livro Explicando as Canções.

A proposta do espetáculo é aproximar o público da trajetória e da obra do compositor por meio de palavras e música, valorizando a relação entre as histórias presentes nas canções e as experiências que inspiram a criação artística.

Para Ademir de Souza, o espetáculo também representa uma oportunidade de valorizar a produção musical independente e ampliar a divulgação do trabalho dos compositores.

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“‘Falas Faladas, Músicas Cantadas’ traz fragmentos do meu livro Explicando as Canções, mostrando como o compositor capta inspirações para criar suas músicas. Sou artista autodidata e gravo minhas composições desde 1997. Ao longo dessa trajetória, conheci artistas independentes que precisavam de apoio para registrar e divulgar suas obras. Assim, nos unimos para realizar esse projeto, que valoriza a música autoral e promove interações culturais e sociais”, explicou.

Já Rodrigo São Paio, presidente do Espaço Cultura Panorama, acredita que o evento é uma oportunidade para aproximar o artista do público gonçalense.

"Receber o espetáculo ‘Falas Faladas, Músicas Cantadas’ no Espaço Cultura Panorama é uma oportunidade de valorizar a música autoral e fortalecer a produção cultural independente. Acreditamos que espaços culturais têm um papel fundamental na aproximação entre artistas e público, criando oportunidades para a troca de experiências, a divulgação de talentos e o acesso à cultura. Será uma satisfação receber Ademir de Souza e todos os artistas envolvidos nesse projeto em São Gonçalo".

Serviço:

Espetáculo: Falas Faladas, Músicas Cantadas

Homenageado: Ademir de Souza

Data: 1º de novembro de 2026

Dia: domingo

Horário: Das 15h às 17h

Local: Teatro Panorama

Endereço: Rua Odete São Paio, 151, Colubandê, São Gonçalo (RJ)

Ingresso: R$ 50

Informações e ingressos: https://asshowseproducoesartisticas.com/eventos/