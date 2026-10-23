Roda Clandestina promove Samba da Resistência gratuito em Niterói

Com entrada gratuita, o evento começa às 15h, no Estúdio Onze, em São Domingos, na região da Cantareira - Foto: Divulgação

Com entrada gratuita, o evento começa às 15h, no Estúdio Onze, em São Domingos, na região da Cantareira - Foto: Divulgação

A Roda Clandestina realiza neste sábado, 24 de outubro, o Samba da Resistência, em Niterói. Com entrada gratuita, o evento começa às 15h, no Estúdio Onze, em São Domingos, na região da Cantareira, reunindo artistas convidadas e grupos de samba em uma tarde dedicada à música brasileira e à cultura popular.

A programação contará com a participação de artistas como Mari Araújo, do grupo Só Damas, Cláudia Coutinho e Mônica Mac, além de outros grupos de samba que farão parte do encontro. O repertório reúne clássicos do gênero, como “Retalhos de Cetim”, de Benito di Paula; “Coisa de Pele”, de Jorge Aragão e Acyr Marques; e “Sorriso Aberto”, de Guaracy Sant’anna, o Guará. A seleção também passeia por sucessos consagrados nas vozes de Beth Carvalho e Alcione, entre outras referências da música brasileira.

Formada por mulheres, a Roda Clandestina tem como uma de suas características reverenciar, em seu repertório, mulheres que marcaram a história do samba. O grupo reúne artistas com diferentes experiências na música e na produção cultural, fortalecendo a presença feminina na cena musical de Niterói.

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Idealizada por Carolina Vergara Muzi, a Roda Clandestina é formada por Carolina Vergara Muzi, na produção e como integrante; Fernanda de Paula, produtora, pandeirista e cantora; Thainã Vianna e Janine Brito, na percussão; Clau Mayã, nos vocais; Sara Espadinha, no violão de sete cordas; Danielle Silva, no violão; e Amanda Quintanilha, na percussão.

O Samba da Resistência propõe um encontro entre artistas e público em torno do samba, valorizando a cultura brasileira, a produção musical local e a diversidade de vozes que mantêm viva essa tradição.

Serviço:

Samba da Resistência — Roda Clandestina

Data: sábado, 24 de outubro de 2026

Horário: a partir das 15h

Entrada: gratuita

Local: Estúdio Onze

Endereço: Praça Leoni Ramos, 9, São Domingos (Cantareira), Niterói (RJ)