Flamengo vence Bragantino e abre vantagem na liderança do Brasileirão

Pedro marcou o segundo gol do Flamengo e saiu chateado ao ser substituído - Foto: Reprodução/Flamengo

Pedro marcou o segundo gol do Flamengo e saiu chateado ao ser substituído - Foto: Reprodução/Flamengo

O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 neste domingo (20), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 60 pontos e abriu três de vantagem sobre o Palmeiras, que empatou em 0 a 0 com o Grêmio mais cedo.

O time carioca começou a partida pressionando e conseguiu abrir o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Guillermo Varela recebeu pela direita e finalizou para colocar o Flamengo em vantagem.

O Bragantino tentou responder, mas o Flamengo manteve o controle das ações ofensivas. O goleiro Tiago Volpi teve trabalho e evitou que os donos da casa ampliassem a vantagem antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Flamengo voltou a balançar as redes aos 26 minutos. Pedro aproveitou uma jogada aérea e marcou o segundo gol rubro-negro, aumentando a vantagem no Maracanã.

O Bragantino ainda conseguiu diminuir a diferença nos minutos finais, com um gol contra de Bruno Henrique. A equipe paulista pressionou em busca do empate, mas o Flamengo conseguiu segurar o resultado até o apito final.

Flamengo amplia vantagem

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 60 pontos e manteve a liderança do Brasileirão. O Palmeiras, que empatou com o Grêmio, ficou com 57 pontos na segunda colocação.

O resultado também encerrou a 28ª rodada com o Rubro-Negro três pontos à frente do principal concorrente na disputa pelas primeiras posições.

Pedro protagonizou um momento de tensão após ser substituído. O atacante demonstrou insatisfação com a mudança e teve uma reação fria ao ser cumprimentado pelo técnico Leonardo Jardim.

O Flamengo agora terá uma pausa no calendário por causa da Data Fifa. O próximo compromisso pelo Brasileirão será contra o Santos, enquanto o Bragantino enfrentará o Mirassol.