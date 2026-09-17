Sem festa? Aniversário de Fátima Bernardes será sem comemoração

Fátima Bernardes completa 64 anos nesta quinta-feira (17), mas quem espera uma grande festa ficará surpreso. A apresentadora decidiu passar a data de forma mais discreta, sem comemoração especial, depois de um período de rotina profissional intensa.

Mas o motivo para adiar a festa tem nome e sobrenome: Laura, Beatriz e Vinícius, os três filhos de Fátima com o jornalista William Bonner. Os trigêmeos moram distantes, e dois deles, Laura e Vinícius, moram atualmente na França, local onde Fátima pretende estar em breve.

A ideia da apresentadora é aproveitar outubro para viajar e passar um período ao lado dos filhos. Os três completam 29 anos no dia 21 de outubro, e será uma oportunidade para a família comemorar junta. A última vez que os três estiveram reunidos com a mãe para celebrar os aniversários foi em 2019.

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Fátima também contou que o namorado, Túlio Gadêlha, estará ao lado dela nesta quinta-feira. Ele chegou na noite de quarta (16), mas retorna no início da tarde, o que deixa pouco espaço para uma comemoração mais elaborada.

Além disso, a apresentadora está envolvida em uma rotina profissional intensa, incluindo a segunda temporada do videocast Cá entre nós, no YouTube. Por isso, preferiu deixar a festa para um momento em que possa aproveitar a celebração com mais tranquilidade.