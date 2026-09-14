Crianças e adolescentes de projeto social de Itaguaí levam a música brasileira à Itália

Orquestra Jovem de Itaguaí realiza imersão cultural e musical em Roma e Nápoles entre 14 e 24 de setembro - Foto: Divulgação

Orquestra Jovem de Itaguaí realiza imersão cultural e musical em Roma e Nápoles entre 14 e 24 de setembro - Foto: Divulgação

O Projeto Social Orquestra Jovem de Itaguaí (ORJI) embarca nesta segunda-feira, 14 de setembro, rumo à Itália com 15 alunos, entre 8 e 16 anos. Durante dez dias, os jovens participarão de uma programação cultural e musical nas cidades de Roma e Nápoles, levando o nome de Itaguaí e do Brasil ao cenário internacional.

Os estudantes são instrumentistas de cordas — violino, viola, violoncelo e contrabaixo — e também de percussão. Em Nápoles, o grupo fará uma apresentação no Conservatório San Pietro a Majella, uma das mais tradicionais instituições de ensino musical da Itália. A agenda inclui ainda visitas a pontos turísticos e a espaços históricos e culturais da região, proporcionando aos alunos uma experiência de intercâmbio e contato direto com a cultura italiana.

A iniciativa nasceu do desejo do fundador e diretor artístico da ORJI, Adriano Araújo de Souza, de ampliar os horizontes dos jovens por meio da música e proporcionar a eles uma experiência internacional.

“Quem toca violino já tem, de certa forma, uma conexão com a cultura italiana. Comecei a estudar aos 12 anos e tive esse contato por meio dos livros e dos vídeos. Logo após a pandemia, recebemos a visita de dois italianos que conheceram o projeto pela internet, os músicos Claudio Come e Pio San Grilo. Eles passaram alguns dias conosco, e essa visita reacendeu uma chama. Percebemos que era possível transformar esse sonho em realidade”, conta Adriano.

Segundo o diretor artístico, muitos dos alunos nunca haviam saído do estado do Rio de Janeiro. Em 2025, a equipe começou a estruturar a viagem.

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“Começamos a traçar essa meta em 2025. Mobilizamos parceiros, realizamos ações de arrecadação e conversamos com o Consulado Italiano, que nos incentivou a fazer a viagem ainda em 2026. É uma conquista construída coletivamente”, afirma.

A viagem foi viabilizada por uma grande mobilização dos alunos, familiares e responsáveis, que participaram da venda de doces, rifas e campanhas de financiamento coletivo. O projeto também contou com o apoio de patrocinadores locais. Ao todo, foram arrecadados R$ 300 mil para custear a iniciativa.

O sonho de trocar a festa de 15 anos por uma viagem internacional

Entre os jovens que participarão da viagem está a violinista Mariana Gonçalves. Para realizar o sonho de conhecer a Itália com o projeto, ela decidiu abrir mão da tradicional festa de 15 anos.

A mãe da jovem, Rita, conta que soube da viagem durante um ensaio da orquestra.

“Ela chegou em casa dizendo que o maestro estava planejando uma viagem para a Itália. No início, eu nem acreditei. Mas o projeto nos acolheu e nos ajudou a superar todas as dificuldades ao longo do caminho. Agora, a poucos dias do embarque, ver esse plano se realizar é motivo de enorme gratidão”, relata.

Música como instrumento de transformação social

A Orquestra Jovem de Itaguaí utiliza a música como instrumento de transformação social, promovendo disciplina, desenvolvimento humano, inclusão, cidadania e novas oportunidades para crianças e adolescentes.

Ao longo de sua trajetória, o projeto já impactou mais de mil pessoas e, atualmente, atende aproximadamente 120 jovens nos municípios de Itaguaí e Seropédica, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.