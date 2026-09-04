Festa Canta 2026, em Niterói, é cancelado

Os valores pagos pelos ingressos serão reembolsados integralmente de forma automática pela plataforma Ingresse - Foto: Divulgação/Festival Canta

Os valores pagos pelos ingressos serão reembolsados integralmente de forma automática pela plataforma Ingresse - Foto: Divulgação/Festival Canta

A organização do Festival Canta anunciou o cancelamento da edição 2026 do evento, que estava prevista para acontecer no dia 10 de outubro, no Caminho Niemeyer, em Niterói.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (4), a produção informou que a decisão foi tomada com o objetivo de preservar o padrão de qualidade consolidado pelo festival e manter a experiência oferecida ao público.

Leia também

➣ Shows de segunda-feira (07) do Rock in Rio tem horário alterado

➣ Vestibular Uerj 2027: 2º Exame de Qualificação acontece no próximo domingo (6)

Os valores pagos pelos ingressos serão reembolsados integralmente de forma automática pela plataforma Ingresse, em um prazo de até 30 dias. A empresa responsável pela venda dos ingressos enviará um comunicado por e-mail a todos os compradores.

Em caso de dúvidas sobre o processo de reembolso, os clientes poderão entrar em contato diretamente com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da Ingresse pelo e-mail contato@ingresse.com.

A organização do Festival Canta agradeceu a compreensão do público e reforçou o compromisso com a transparência e a qualidade do evento.