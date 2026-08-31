Rock 'N Beer recebe primeira noite latina com show do ‘Cumbia Safadinh@’ nesta sexta (4)

O Rock 'N Beer, em São Gonçalo, recebe nesta sexta-feira (4), pela primeira vez, uma noite dedicada à música latina. A partir das 20h, a casa será palco do show da ‘Cumbia Safadinh@’, projeto formado pelo cantor DICO e pelo guitarrista Lucas Bittencourt.

Nascidos em São Gonçalo, os dois músicos unem guitarra, voz, beatbox e looping para transformar clássicos da música brasileira, rocks e sucessos internacionais em versões no ritmo da cumbia, gênero originário da costa caribenha da Colômbia e difundido por diversos países da América Latina.

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Para DICO, a apresentação também representa um momento especial por levar o projeto a uma tradicional casa de rock da cidade.

“É muito legal por ser na minha cidade, por ser em São Gonçalo e ter uma casa de rock and roll desse tamanho. É uma casa que representa muito a cultura do rock and roll no estado do Rio de Janeiro”, afirma.

Projeto é formado pelos músicos gonçalenses DICO e Lucas Bittencourt | Foto: Divulgação

Segundo o músico, a proposta da Cumbia Safadinha é justamente misturar referências e fazer o público dançar. “Tem muito rock and roll ali, muita música brasileira em ritmo de cumbia e tem algumas cumbias também que a gente toca, e a gente toca salsa também. É uma mistura bem interessante e é bem dançante”, completa.

O Rock 'N Beer fica na Rua Francisco Portela, 2438, Parada 40, São Gonçalo.

*Sob supervisão de Renata Sena