Cine Lage terá sessão de cinema gratuita nesta sexta (28)

A edição de agosto do Cine Lage, da Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage, apresenta “Imagens do Inconsciente" - Foto: Divulgação

A edição de agosto do Cine Lage, da Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage, apresenta “Imagens do Inconsciente" - Foto: Divulgação

A edição de agosto do Cine Lage, da Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage, apresenta “Imagens do Inconsciente – Em Busca do Espaço Cotidiano (1986)”, primeiro episódio da trilogia dirigida por Leon Hirszman em parceria com a psiquiatra Nise da Silveira. A exibição será na próxima sexta-feira (28), às 19h, com entrada gratuita. Haverá distribuição de senhas 30 minutos antes do horário de início do evento.

O filme acompanha a trajetória de Fernando Diniz (1918–1999) e sua produção artística desenvolvida nos ateliês da Seção de Terapêutica Ocupacional do então Centro Psiquiátrico Pedro II, no Engenho de Dentro. Em "Em Busca do Espaço Cotidiano", Hirszman acompanha o universo do artista, com suas pinturas, desenhos, tapetes e outras produções, construindo um retrato de sua experiência no ateliê coordenado por Nise da Silveira.

O documentário integra a trilogia Imagens do Inconsciente, realizada a partir de três histórias acompanhadas por Nise da Silveira: além de Fernando Diniz, os filmes seguintes são dedicados a Adelina Gomes e Carlos Pertuis. A série registra uma experiência que rompeu com práticas tradicionais da psiquiatria ao valorizar a expressão por meio da pintura e de outras atividades realizadas nos ateliês terapêuticos.

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Cinema na EAV

A curadoria do Cine Lage deste ano é do cineasta Luiz Carlos Lacerda, que é professor do curso de Realização Cinematográfica da EAV. O projeto, criado em 2009, promove encontros entre cinema e artes visuais por meio de obras que acompanham trajetórias artísticas, revisitam processos de criação e ampliam diálogos sobre a história da arte no Brasil.

A Escola de Artes Visuais do Parque Lage é uma das principais escolas de arte do Brasil e da América Latina, na formação de novos artistas e novos públicos, contribuindo de maneira singular com a arte contemporânea brasileira. São mais de 50 cursos em diversas áreas criativas para formação e desenvolvimento das habilidades artísticas. Em 2025, a escola completou 50 anos, apresentando uma programação especial para celebrar a data.

Serviço

“Imagens do Inconsciente – Em Busca do Espaço Cotidiano (1986)”

Sexta-feira - 28 de agosto, às 19h

Capelinha — EAV Parque Lage

Atividade gratuita

Distribuição de 30 senhas 30 minutos antes do início do evento