System Of A Down anuncia show no Maracanã em 2027

O anúncio pegou os fãs brasileiros da banda de surpresa, mas eles já estão empolgados para o espetáculo - Foto: Divulgação

O anúncio pegou os fãs brasileiros da banda de surpresa, mas eles já estão empolgados para o espetáculo - Foto: Divulgação

A banda System of a Down divulgou, na manhã desta segunda-feira (17), que realizará um show no Maracanã no próximo ano. O espetáculo foi nomeado com o título: "One Night Only" (Apenas Uma Noite) e está com data marcada para acontecer no dia 15 de janeiro. A divulgação foi feita pela 30e, através do seu perfil no Instagram.

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A apresentação "One Night Only será a única oportunidade de assistir o show épico da banda e ao retorno do grupo Faith No More. E, para combinar com a magnitude do evento, nada melhor do que realizá-lo em um local à altura. O lugar escolhido foi o estádio Maracanã.

"One Night Only é a oportunidade única para ver o show épico do System Of A Down e o retorno do Faith No More em uma mesma noite. E um encontro deste tamanho merece um palco da mesma magnitude: o Maracanã", diz a legenda da divulgação do evento.



O anúncio pegou os fãs brasileiros da banda de surpresa, mas eles já estão empolgados para o espetáculo. "Mais um dia épico para a gente viver", afirmou um internauta. "Isso vai ser histórico", foi o outro comentário feito.

Haverá uma pré-venda de ingressos exclusiva para clientes do Itaú Private e Personnalité. Ela acontecerá nesta quarta (19), às 10h, enquanto os demais clientes poderão comprar os ingressos a partir de quinta (20), no mesmo horário, pelo site Eventim.

Já as vendas para o público geral começam na sexta (21), ao meio-dia (online), e às 13h (bilheteria física).

A última passagem do System Of A Down pelo Brasil foi no ano passado com a turnê "Wake Up! South America Stadium". Já o grupo Faith No More não vem ao país nem realiza shows desde 2016, quando trouxeram a turnê do álbum "Sol Invictus".

Confira os valores:

- Cadeira Superior Nível 5 - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)

- Cadeira Superior Sul - R$ 397,50 (meia-entrada) | R$ 795,00 (inteira)

- Cadeira Superior Leste - R$ 447,50 (meia-entrada) | R$ 895,00 (inteira)

- Cadeira Inferior Sul - R$ 497,50 (meia-entrada) | R$ 995,00 (inteira)

- Cadeira Inferior Oeste - R$ 497,50 (meia-entrada) | R$ 995,00 (inteira)

- Cadeira Inferior Leste - R$ 497,50 (meia-entrada) | R$ 995,00 (inteira)

- Cadeiras Cativas (Superior Oeste) - R$ 747,50 (meia-entrada) | R$ 1.495,00 (inteira)

- Camarote (Oeste e Leste) - R$ 747,50 (meia-entrada) | R$ 1.495,00 (inteira)

- Tribuna (Oeste) - R$ 747,50 (meia-entrada) | R$ 1.495,00 (inteira)

- Pista Premium Itaú Personnalité - R$ 747,50 (meia-entrada) | R$ 1.495,00

- Maracanã Mais Oeste (Hot Seat) - R$ 997,50 (meia-entrada) | R$ 1.995,00 (inteira)

- Pacote VIP Super Fã Itaú Bronze* - R$ 1.092,00 (meia-entrada) | R$ 1.540,00 (inteira)

- Pacote VIP Super Fã Itaú Gold* - R$ 1.792,50 (meia-entrada) | R$ 2.290,00 (inteira)

- Pacote VIP Super Fã Itaú Silver* - R$ 1.792,50 (meia-entrada) | R$ 2.290,00 (inteira)

- Pacote VIP Super Fã Itaú Platinum* - R$ 2.042,50 (meia-entrada) | R$ 2.790,00 (inteira)