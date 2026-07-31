Arraiá da UPPES 2026 promete tradição e diversão para toda a família em Niterói

A União dos Professores Públicos no Estado do Rio de Janeiro – Sindicato (UPPES) realiza, no próximo sábado, 1º de agosto, o tradicional Arraiá da UPPES 2026, na Casa do Professor, em Pendotiba, Niterói. Com entrada gratuita e aberta à comunidade, o evento reunirá filiados, familiares, convidados e moradores de Niterói em um dia de confraternização marcado pela cultura popular, gastronomia típica e muita animação.

A programação terá início às 11h, com a abertura das barracas de comidas típicas, oferecendo delícias tradicionais das festas juninas em um ambiente preparado para receber pessoas de todas as idades.

A partir das 18h, a animação ficará por conta do Grupo Balão Dourado, que promete envolver o público com a tradicional quadrilha e repertório especial para a ocasião. Em seguida, às 19h, será a vez do grupo de forró comandar a festa, colocando todos para dançar ao som de clássicos do ritmo nordestino.

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Além das apresentações musicais, o Arraiá contará com brincadeiras, quadrilha e diversas atrações que mantêm viva a tradição das festas juninas, proporcionando momentos de lazer, integração e convivência entre os participantes.

O evento será realizado na Casa do Professor, localizada na Estrada Caetano Monteiro, nº 4.550, Pendotiba, Niterói, reforçando o compromisso da UPPES de promover atividades culturais, sociais e de integração para seus associados e para a população.

Serviço

Evento: Arraiá da UPPES 2026

Data: 1º de agosto (sábado)

Horário: A partir das 11h

Local: Casa do Professor – Estrada Caetano Monteiro, 4.550, Pendotiba – Niterói/RJ

Entrada: Gratuita e aberta à comunidade.