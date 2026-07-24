Caravana vai animar Tribobó e Galo Branco neste fim de semana

Para garantir mais um fim de semana de diversão para a criançada de São Gonçalo, a Caravana de Arte em Lazer vai desembarcar em dois bairros. No sábado (25), o projeto acontece em Tribobó, e no domingo (26), estará no Galo Branco.

A ação é organizada pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) e tem como objetivo promover um dia de alegria, lazer e integração para as crianças da cidade. O projeto acontece em diversos bairros, sempre aos finais de semana.

Leia também:

Guarda Municipal prende dupla que roubou farmácia no Alcântara

Revitalização da Orla da Praia das Pedrinhas entra na reta final e deve ser concluída até dezembro

Durante a caravana, os pequenos poderão aproveitar pula-pula, brinquedos infláveis, jogos de tabuleiro e diversas dinâmicas. Além disso, o evento dispõe de barraquinhas de lanches para todos os moradores presentes.

Serviço:

. Sábado (25) – Rua Acácio Raposo (em frente ao 303) – Tribobó

Horário: 9h às 13h;

. Domingo (26) – Praça do Galo Branco.

Horário: 9h às 13h