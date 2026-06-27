São Gonçalo Shopping recebe evento geek com atrações para fãs de cosplay, games, cultura pop e K-pop

Durante todo o evento, o público poderá participar de diversas atrações simultâneas - Foto: Divulgação

Durante todo o evento, o público poderá participar de diversas atrações simultâneas - Foto: Divulgação

No dia 28 de junho, o São Gonçalo Shopping será palco de uma grande celebração da cultura geek, reunindo fãs de todas as idades para uma programação repleta de atividades interativas, concursos, oficinas e apresentações. Realizado em parceria com a GeekMall Produções, o evento acontece das 14h às 20h, na Praça de Eventos, localizada no L1, com entrada gratuita.

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Voltado para admiradores do universo dos animes, games, quadrinhos, cosplay, cultura pop e K-pop, o encontro promete transformar o shopping em um espaço de entretenimento e criatividade, oferecendo experiências para toda a família.

Durante todo o evento, o público poderá participar de diversas atrações simultâneas, como a Arena Swordplay, espaço dedicado a demonstrações e práticas inspiradas em combates medievais e fantásticos, além de oficinas criativas para todas as idades. Entre os destaques estão a Oficina de Pintura Bobbie Goods, a Oficina de Pintura 3D e outras atividades voltadas para a expressão artística e o desenvolvimento da criatividade. Os fãs de estratégia e competição também poderão se divertir em espaços dedicados aos Card Games.

A programação no palco contará com uma série de atrações que prometem movimentar o público ao longo da tarde. Entre elas estão os tradicionais desfiles de cosplay, desafios de dança inspirados no universo do K-pop e quizzes interativos que testarão os conhecimentos dos participantes sobre cultura geek e pop.

A agenda tem início às 14h com a abertura oficial do evento. Às 14h30 acontece o primeiro Quiz Show Interativo. Em seguida, às 15h, será realizado o Desfile Infantil Cosplay. Às 15h30, os fãs da cultura coreana poderão acompanhar o K-Covers Challenge Solo. A programação segue às 16h30 com uma nova edição do Quiz Show Interativo. Às 17h acontece o Desfile Adulto Cospop, seguido pelo Desfile Adulto Cosplay Tradicional, às 18h. Encerrando as atividades, às 19h será realizado o animado I Challenge You Random Dance, reunindo participantes e público em uma grande celebração da música e da dança. O encerramento do evento está previsto para as 20h.

O evento reforça o compromisso do São Gonçalo Shopping em oferecer opções de lazer e entretenimento para diferentes públicos, promovendo experiências que unem diversão, criatividade e interação.

Serviço: Evento Geek no São Gonçalo Shopping

Data: 28 de junho de 2026

Horário: Das 14h às 20h

Local: Praça de Eventos, no L1

Entrada gratuita